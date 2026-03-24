SunExpress yurt dışı uçuşlara 10 Euro yakıt ek ücreti alacak

turizmdays.com’da yer alan habere göre SunExpress’in yeni düzenlemesinde yakıt ek ücreti, uçuş segmenti başına 10 Euro, gidiş-dönüş uçuşlarda ise toplam 20 Euro olarak uygulanacak. Ücret, 1 Nisan 2026 ve sonrasında yapılan rezervasyonlar için geçerli olacak ve 1 Mayıs ve sonrasında gerçekleşecek uçuşlarda uygulanacak.

Ek ücretin faturalandırılması, uçuşu gerçekleştiren gerçek yolcu sayısına göre yapılacak. Ayrıca, 1 Nisan öncesinde yapılan rezervasyonlar için aylık kredi sistemi uygulanacak, böylece mevcut rezervasyonlar mağdur edilmeyecek.

Şirketin Ticari Direktörü Helmut Wölfel ve Tur Operatör İlişkileri Kıdemli Müdürü Thomas Loose imzasıyla tur operatörleri ve iş ortaklarına gönderilen yazıda, uygulamanın gerekçeleri detaylı şekilde paylaşıldı. Açıklamada, uluslararası enerji piyasalarındaki fiyat artışlarının havacılık sektöründe yakıt maliyetlerini ciddi şekilde yükseldiği belirtildi.

SunExpress yetkilileri, yakıt ek ücretinin piyasa koşullarına bağlı geçici bir uygulama olduğunu ve düzenli olarak gözden geçirileceğini belirtti.

Uzmanlar, bu kararın paket tur fiyatları ve uçuş maliyetleri üzerinde doğrudan etkili olacağını, 2026 turizm sezonu öncesinde alınan bu uygulamanın hem tur operatörleri hem de tüketici fiyatlarına yansımasının beklendiğini kaydetti.