Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı: Ölü ve yaralılar var
Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Kral Fahd Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesinden (GACA) yapılan yazılı açıklamada, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya hedef olduğu bildirildi.
Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise hafif ve ağır derecelerde yaralandığı belirtildi.
Yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin yapılması amacıyla derhal hastanelere sevk edildiği aktarıldı.
Açıklamada, saldırı nedeniyle havalimanında maddi hasar oluştuğu ve hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.