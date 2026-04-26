Swiss Airlines uçağı kalkışta motor arızası yaşadı: Yolcular acil tahliye edildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Swiss International Air Lines’a ait uçak, Delhi Indira Gandhi Havalimanı’ndan Zürih’e kalkış sırasında motor arızası yaşayınca acil tahliye prosedürü uygulanarak yolcular güvenli şekilde uçaktan indirildi.

Edinilen bilgiye göre olay bugün yerel saatle 01:00 sıralarında meydana geldi.

Olayda LX147 sefer sayılı Airbus A330-343 tipi HB-JHK tescilli uçak, kalkış aşamasındayken bir motorunda sorun tespit etti. Pilotların hızlı müdahalesiyle uçak güvenli bir şekilde durduruldu ve acil tahliye prosedürü başlatıldı.

Uçakta 228 yolcu ve dört bebek bulunuyordu. Tüm yolcular ve mürettebat, acil durum kaydırakları kullanılarak tahliye edildi. Swiss International Air Lines’tan yapılan resmi açıklamada, altı yolcunun tıbbi kontrolden geçirildiği, mürettebatın ise herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi.

Yolcuların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, uçağın teknik incelemesinin sürdüğü kaydedildi.

Swiss, yolcuların konaklama ve alternatif uçuş düzenlemeleri için gerekli tüm desteği sağladığını duyurdu.