Taşkınlık çıkaran yolcu kabin memuru ve yolcuyu ısırdı

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AJet'ten yapılan açıklamada, bugün Londra Stansted-Sabiha Gökçen seferini yapan VF-1990 sayılı uçakta yabancı uyruklu alkollü bir yolcunun taşkınlık çıkardığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yanında oturan kadın yolcumuza rahatsızlık veren alkollü yolcuya kabin ekibimiz müdahale etmiştir. Söz konusu yolcu, uyarılara rağmen taşkınlığını sürdürmüştür. Alkollü yolcu, kendisine müdahale eden kabin memurumuzu ve bir yolcuyu ısırarak yaralamıştır. Bunun üzerine yolcuya uçuş güvenliği prosedürü uygulanmıştır."

Uçağın inmesinin ardından saldırgan yolcunun uçağa çağrılan kolluk görevlilerince gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur. Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan menedilmiştir." ifadelerine yer verildi.