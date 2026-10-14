TAV Esenboğa’da 20. yılını kutladı

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Hüseyin ASLIYÜCE

TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki 20. yılını düzenlenen törenle kutladı.

Törene Havalimanı Mülki İdare Amiri Cem Afşin Akbay, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, TAV Ankara Genel Müdürü Nuray Demirer, havalimanı protokolü ve çalışanlar katıldı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan törende yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ankara Esenboğa, iç ve dış hatları aynı çatı altında buluşturan terminali, modern mimarisi, sürdürülebilirlik ve yolcu memnuniyetinde sahip olduğu yüksek standartlarla Cumhuriyetimizin kazanımlarını yansıtan havalimanı haline geldi.

20 yılda 233 milyon yolcu ağırlayan Esenboğa bugün 35 ülkede 91 destinasyona bağlantı sunarak yalnızca Ankara’yı değil tüm Anadolu’yu dünyaya bağlıyor.

Son üç yılda toplam 230 milyon avro yatırımla, şehrin simgelerinden biri olacak yeni trafik kontrol kulesini, üçüncü pisti ve bağlantılı yatırımları da tamamladık ve Esenboğa’nın uzun vadeli büyümesi için gerekli altyapıyı hazırladık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yol göstericiliğinde DHMİ, SHGM başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımızın, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın ortak çabasıyla gerçekleşen bu başarı için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

2006’dan bu yana 232,8 milyon yolcuya ve yaklaşık 1,7 milyon uçuşa hizmet veren Esenboğa’nın uçuş ağı, 35 ülkede 91 destinasyona ulaştı. Altyapısı, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik alanında uluslararası başarılarıyla öne çıkan havalimanının işletme hakkı 2050’ye kadar bulunuyor.