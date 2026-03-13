TAV Havalimanları, ilk iki ayda 12,69 milyon yolcuya hizmet verdi

Küresel olarak 8 ülkede 15 havalimanı işleten TAV Havalimanları’nın açıkladığı trafik verilerine göre, Şubat ayında toplam yolcu sayısı yüzde 2 artışla 5 milyon 760 bin 835’e ulaştı. Aynı dönemde dış hat yolcu sayısı yüzde 3 artışla 3 milyon 202 bin 344, iç hat yolcu sayısı ise yüzde 1 yükselişle 2 milyon 558 bin 491 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ise TAV havalimanlarında toplam yolcu sayısı 12 milyon 690 bin 856’ya ulaştı. Bu dönemde dış hat yolcu sayısı yüzde 8 artışla 7 milyon 54 bin 367, iç hat yolcu sayısı ise yüzde 5 yükselişle 5 milyon 636 bin 489 olarak gerçekleşti.

Ankara’da güçlü büyüme

Şirketin işlettiği havalimanları arasında Ankara Esenboğa Havalimanı Şubat ayında 1 milyon 32 bin yolcuyla öne çıktı. Ankara’da özellikle dış hat trafiğinde güçlü bir artış yaşandı. 2026 dış hat yolcu sayısı 2025’e göre yüzde 22 artış gösterdi. Bu artışta AJet’in 2025’in üçüncü çeyreğinde Ankara’ya konuşlandırdığı iki yeni uçağın etkili olduğu belirtildi.

İzmir ve Kuzey Makedonya’da artış

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda Şubat ayında yolcu sayısı 779 bin 202 oldu. İzmir’de dış hat yolcu sayısı 2026’da yüzde 7 artış gösterdi. Bu büyümede Pegasus’un kapasite artışının önemli rol oynadığı ifade edildi. Kuzey Makedonya’daki havalimanlarında ise yolcu sayısında yüzde 32’lik güçlü bir artış kaydedildi. Bu yükselişte, Kasım 2025’te tamamlanan filo dönüşümü kapsamında konuşlu uçakların A320’den A321’e yükseltilmesi etkili oldu.

Antalya ve Gazipaşa’da farklı etkiler

Antalya Havalimanı’nda Şubat ayında 874 bin 813 yolcu ağırlanırken, trafik mevsim normallerinin dışında seyreden iklim koşullarından etkilendi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda ise iç hat trafiğinin AJet’in sefer sayısındaki değişimden etkilendiği belirtildi.

Almatı’da dış hat büyümesi

Kazakistan’daki Almatı Havalimanı’nda dış hat yolcu sayısı yüzde 11 artış gösterdi. Buna karşın iç hat trafiğinin Pratt & Whitney motor sorunlarından etkilendiği ifade edildi. Çin, Tayland ve Vietnam’a yönelik güçlü seyahat talebinin ise dış hat trafiğini desteklediği bildirildi.