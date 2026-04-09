TAV Havalimanları’na “harika bir iş yeri” sertifikası verildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin Havalimanı işletmeciliğinde dünya markası TAV Havalimanları, Great Place To Work Türkiye Enstitüsü tarafından yürütülen ve çalışan deneyimlerini temel alan değerlendirme süreci sonunda, “harika bir iş yeri” kriterlerini karşılayarak sertifikasını yeniledi.

Sertifikalandırma sürecinde, çalışanlara uygulanan kapsamlı ve anonim anketlerle şirketin güven, takım ruhu ve çalışan bağlılığı gibi temel unsurları ölçümlendi. TAV Havalimanları’nın yanı sıra, grup bünyesindeki BTA, Havaş, TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Technologies de Great Place To Work sertifikasına layık görüldü.

TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Melis Tunaveli şöyle konuştu:

"TAV Havalimanları olarak yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Bugün, 8 ülkede işlettiğimiz 15 havalimanının yanı sıra iştiraklerimizle birlikte 30’dan fazla ülkede, 100’ü aşkın havalimanında varlık gösteriyoruz. Bu geniş operasyon ağının arkasında ise 45 bini aşkın çalışma arkadaşımızın bilgi birikimi bulunuyor.

Gücümüzü insan kaynağımızdan alıyor, çalışan deneyimini kurumsal önceliklerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Çalışanlarımızın doğrudan geri bildirimlerine dayanan bu sertifika bizim için bir gurur kaynağı. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum."

Great Place To Work® hakkında

Great Place To Work®, çalışan deneyimine dayalı ölçümleme ve kurum kültürü danışmanlığı alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren bağımsız bir araştırma ve danışmanlık kuruluşudur.

30 yılı aşkın süredir 60’tan fazla ülkede milyonlarca çalışanın katılımıyla gerçekleştirdiği analizlerle şirketlerin kurum kültürlerini değerlendirmekte ve geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.