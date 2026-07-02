TAV Havalimanları‘ndan yolculara NATO uyarısı

Hüseyin ASLIYÜCE

TAV Havalimanları yolcuların mağdur olmaması için duyuruda bulundu.

TAV Ankara Esenboğa Havalimanı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Değerli yolcularımız,

Ankara’da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi kapsamında 6-12 Temmuz 2026 arasında şehir genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu ve ulaşım kısaltmaları yaşanabilecektir.

Havalimanına zamanında ulaşabilmeniz için güzergahınızı önceden kontrol etmenizi ve planladığınız saatten daha erken yola çıkmanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca 7- 8 Temmuz 2026’dq uygulanacak operasyonel düzenlemeler nedeniyle bazı uçuşlarda değişiklikler yaşanabilir. Güncel uçuş bilgilerinizle ilgili havayolu şirketinden takip etmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz iyi uçuşlar dileriz."