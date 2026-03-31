TAV, Sofya Havalimanı’nda Primeclass Lounge’u açtı

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Bulgaristan’ın başkent havalimanı Vasil Levski Sofya Havalimanı’nda yenilenen Primeclass yolcu salonunu Havalimanı işletmecisi SOF Connect ile işbirliği ike Terminal 2’deki ilk Primeclass Lounge’u hizmete aldı.

Yeni açılan yolcu salonu toplam 540 metrekare iç alan ve pist manzaralı 450 metrekarelik panoramik terasıyla lounge 222 misafire kadar hizmet verebilecek. Anlaşma kapsamında şirket, Terminal 2’nin ardından Terminal 1’de de bir lounge açacak ve her iki lounge’un işletmesini 2038 yılına kadar üstlenecek.

Primeclass Lounge’un açılış törenine, TAV Havalimanları Ticari İşlerden Sorumlu Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Aude Ferrand, Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Mustafa Kara, Bulgaristan Turizm Bakanı İrena Georgieva, SOF Connect Üst Yöneticisi (CEO) Jesus Caballero ve diğer davetliler katıldı.

Primeclass, yenilenen marka kimliğiyle yolcularla buluşurken, bu açılış küresel lounge ağına yayılacak dönüşümün de başlangıcını oluşturuyor.

“The Place to Be You” (Kendin Olabileceğin Yer) felsefesiyle yenilenen Primeclass, havalimanı lounge’unu bir bekleme alanı yerine; yolcunun ritmine, ruh haline ve ihtiyaçlarına uyum sağlayan yaşayan bir ortam olarak ele alıyor.

Hizmete giren yolcu salonu hakkında konuşan TAV Havalimanları Ticari İşlerden Sorumlu Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Aude Ferrand:

“Sofya, Primeclass için özel bir öneme sahip yalnızca ağımızdaki önemli bir destinasyon olmasıyla değil, aynı zamanda yeni vizyonumuzun somutlaştığı başlangıç noktası olmasıyla.

Ayrıca Vasil Levski Sofya Airport’un yolcu deneyimine yönelik vizyoner yaklaşımını son derece değerli buluyor, havalimanı misafirperverliğini yeniden tanımlama hedefimizi paylaşan bir iş ortağıyla çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Sofya Havalimanı’nı bölgede havalimanı deneyiminin geleceğini şekillendiren güçlü bir ortak olarak görüyoruz. Bu açılışla birlikte havalimanı lounge’larının nasıl tasarlandığını, deneyimlendiğini ve hissedildiğini yeniden tanımlıyoruz. Yolcu beklentilerinde yalnızca işlevsel alanlardan duygusal bağ kuran ortamlara doğru bir dönüşüme tanık oluyoruz.

TAV İşletme Hizmetleri, olarak misafirperverliği yolculuğun temeline yerleştiriyor; havalimanında geçirilen zamanı anlamlı, deneyim odaklı anlara dönüştürmeye odaklanıyoruz. Sofya bu dönüşümün başlangıç noktası ve bu yaklaşımı global ağımız genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Vasil Levski Sofya Havalimanı CEO’su Jesús Caballero ise şu ifadeleri kullandı:

"Vasil Levski Sofya Havalimanı olarak, TAV İşletme Hizmetleri ile stratejik işbirliğimizi yeni Primeclass lounge konseptiyle daha da ileri taşımaktan gurur duyuyoruz. Ortak hedefler, güven ve mükemmeliyet anlayışı üzerine kurulu bu işbirliği, bizim için son derece değerli. Primeclass’ın yeni nesil yaşam tarzı konseptine ev sahipliği yapan ilk havalimanı olmak, Sofya’nın hızla gelişen bir Avrupa havacılık merkezi olduğunun güçlü bir göstergesi.Bu adım yalnızca bir lounge açılışı değil; yolcu deneyimini dönüştürme ve Sofya’yı Avrupa’nın ilk 5 yıldızlı bölgesel havalimanı olarak konumlandırma hedefimiz doğrultusunda önemli bir eşik. Sofya’nın bu yeni dönemde referans noktası olmasından gurur duyuyor, işbirliğimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz."

Yeni Primeclass konsepti, global ölçekte tutarlı ancak yerel olarak anlamlı deneyimler sunma hedefiyle kurgulandı. Sofya’dan başlayan bu yaklaşım, zaman içinde dünya genelindeki Primeclass Lounge’lara yayılacak. Lounge, havayolu yolcuları, sadakat programı üyeleri ve bireysel yolculara hizmet veriyor

Yerel kültürün yansıması

Sofya’da yerel kimlik deneyimin merkezinde yer alıyor. Local Artist Wall’da, geometri ve mekânsal algıyı odağına alan çağdaş Bulgar sanatçıların eserleri sergilenirken; gastronomide yerel lezzetler, uluslararası seçeneklerle birlikte sunuluyor.Tüm detaylar, yolculuk boyunca küçük ama anlamlı deneyimler yaratmayı amaçlıyor.

“Haven on Earth” konsepti

Sofya Havalimanı’ndaki lounge, misafirlerin sosyal, üretken ve dinlenme ihtiyaçları arasında akıcı geçiş yapabildiği hibrit bir ortam olarak tasarlandı. Bar ve yaşam alanı, yeme-içme bölümü, çalışma alanları, çocuk alanı, dinlenme odası ve terasla çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Konsept; Live (Yaşama), Enjoy (Eğlenme), Work (Çalışma), Relax (Dinlenme) ve Play (Oyun) olmak üzere beş deneyim alanı etrafında şekilleniyor. Primeclass’ın uluslararası ve yerel işbirlikleriyle geliştirdiği “Haven on Earth” yaklaşımı, doğal malzemeler ve akıcı tasarım diliyle dengeli bir atmosfer yaratıyor.