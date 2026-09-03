TAV’ın iki havalimanı “Mükemmellik Onur Listesi”ne girdi

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Hüseyin ASLIYÜCE

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın işlettiği Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Tiflis ve Üsküp havalimanları Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality–ASQ) Müşteri Deneyimi Ödülleri'ni aldı.

Son 10 yılda düzenli şekilde başarı gösteren İzmir ve Ankara havalimanları onur listesine girmeye hak kazandı. Türkiye’den ilk kez İzmir ve Ankara’nın girdiği listede tüm dünyada 99 havalimanı yer alıyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan şöyle konuştu:

“TAV Havalimanları olarak sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında, yolcuların değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından izleyerek en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Servis şirketlerimizle birlikte yolcu deneyiminin her adımında hizmet veriyoruz. Bu yıl Türkiye’de ve yurtdışında işlettiğimiz dört havalimanı ödüllendirildi. Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes’in gösterdiği uzun dönemli başarıdan ve onur listesine girmesinden ayrıca mutluluk duyduk. Bu başarıda emeği bulunan çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Bu yıl İstanbul’da düzenlenen törende Ankara Esenboğa Havalimanı, Avrupa’da, 5–15 milyon yolcu kategorisinde “en iyi giden yolcu deneyimi” ve “en keyifli havalimanı” ödüllerini aldı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı da aynı kategoride “en iyi giden yolcu deneyimi”yle birlikte “en kolay havalimanı yolculuğu”, “en keyifli havalimanı” ve “en temiz havalimanı” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Tiflis Havalimanı, Avrupa’da, 2–5 milyon yolcu kategorisinde “en iyi giden yolcu deneyimi” başta olmak üzere “en adanmış personele sahip havalimanı”, “en kolay havalimanı yolculuğu”, “en keyifli havalimanı” ve “en temiz havalimanı” ödüllerini aldı.

Üsküp Havalimanı, “Avrupa’da en kolay havalimanı yolculuğu” kategorisinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.