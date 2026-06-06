TAV’ın tüm havalimanları “Havalimanı Karbon Akreditasyonu” aldı

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın işlettiği tüm havalimanları, ACI EUROPE tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil oldu. Program kapsamında Ohrid Havalimanı Seviye 2, Almatı Havalimanı ise Seviye 1 sertifikası aldı. Daha önce Seviye 2 sertifikasına sahip Tiflis ve Üsküp havalimanları ile Seviye 1 düzeyindeki Milas-Bodrum ve Batum havalimanları, gerekli kriterleri tamamlayarak Seviye 3'e yükseldi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “İşlettiğimiz tüm havalimanlarını 2030’a kadar karbon nötr, en geç 2050’de ise net sıfır emisyon hedefine ulaştırma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz. Almatı ve Ohrid havalimanlarımızın da programa dahil olmasıyla, portföyümüzdeki tüm havalimanları karbon emisyonlarının yönetimi ve azaltımını bağımsız olarak değerlendiren Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı kapsamında sertifikalandırılmış oldu. Çevresel sorumluluğu operasyonel mükemmeliyet anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Dört havalimanımız halihazırda karbon nötr seviyesinde bulunurken, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızla bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Paydaşlarımızla birlikte çalışarak havacılık sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı sunmayı sürdüreceğiz.” dedi.

TAV Havalimanları portföyündeki havalimanlarının ACA programındaki mevcut seviyeleri şöyle:

Seviye 4+: Ankara Esenboğa

Seviye 4: Enfidha-Hammamet

Seviye 3+: İzmir Adnan Menderes, Antalya

Seviye 3: Milas Bodrum, Tiflis, Batum, Üsküp,

Seviye 2: Gazipaşa, Monastir, Medine, Ohrid

Seviye 1: Almatı

Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) havalimanlarının karbon emisyonlarını yönetme ve azaltma çalışmalarını bağımsız olarak değerlendiren, 7 seviyeden oluşan küresel bir sertifikasyon programıdır. 2009 yılında ACI Europe tarafından başlatılan program, bugün 91 ülkede 590 havalimanını kapsamaktadır.