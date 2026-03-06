TGS, 2025 yılını 923 milyon dolar rekor gelirle kapattı
Türk Hava Yolları (THY) ile Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ (HAVAŞ) iştiraki olan Turkish Ground Services (TGS) 2025 yılını 923 milyon dolarlık gelirle kapattı. Şirketin geliri bir önceki yıla göre yüzde 15,7 artış gösterdi.
Hüseyin ASLIYÜCE
TGS Yer Hizmetleri, THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda Yatırımcı Sunumuna göre geçen yıl 923 milyon dolar gelir elde etti. Şirket 2024 yılında 798 milyon dolar gelir elde etmişti. Böylece şirketin geliri bir yıl içinde yüzde 15,7 artış gösterdi.
Bu arada TGS’nin büyümesine paralel olarak çalışan sayısı da artmaya devam etti. Şirketin toplam personel sayısı 20 binin üzerine çıktığı öğrenildi.
