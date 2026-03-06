TGS, 2025 yılını 923 milyon dolar rekor gelirle kapattı

Hüseyin ASLIYÜCE

TGS Yer Hizmetleri, THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda Yatırımcı Sunumuna göre geçen yıl 923 milyon dolar gelir elde etti. Şirket 2024 yılında 798 milyon dolar gelir elde etmişti. Böylece şirketin geliri bir yıl içinde yüzde 15,7 artış gösterdi.

Bu arada TGS’nin büyümesine paralel olarak çalışan sayısı da artmaya devam etti. Şirketin toplam personel sayısı 20 binin üzerine çıktığı öğrenildi.

