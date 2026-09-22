TGS Antalya’da hizmet verdiği yolcu sayısını artırdı

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Sezon başında Bodrum, Dalaman ve Antalya gibi turizm yoğunluğunun ve mevsimsel operasyon yükünün yüksek olduğu havalimanlarını ziyaret ederek çalışma arkadaşlarına başarı dileyen TGS yöneticileri, yaz sezonunun tamamlanmasının ardından bu kez teşekkür ve tebrik buluşmalarına başladı.

Bu kapsamda ilk ziyaretini Antalya’ya gerçekleştiren TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, Antalya’nın yüksek yolcu ve uçuş hacminin yanı sıra yaz dönemindeki iklim koşulları nedeniyle de zorlu bir operasyon alanı olduğuna dikkat çekti.

Farklı vardiyalarda görev yapan çalışma arkadaşlarıyla ilgili vardiya saatlerinde bir araya gelen Akyurt, ziyaretin yoğun geçen sezonun başarısında emeği bulunan ekiplerin çalışmalarını kutlamak açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Akyurt, TGS’nin yer hizmetlerinde operasyonel mükemmeliyet odağıyla yürüttüğü çalışmaların turizm hareketliliğinin sürdürülebilirliğine ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirterek, sunulan hizmetin hava ulaşım zincirinin etkin şekilde işlemesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Akyurt, TGS’nin hizmet verdiği yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7, sefer sayısının ise yüzde 3 artırdığına dikkat çekti.

İnsan kaynağında yetkinlik bazlı yaklaşım

Buluşmada TGS’nin işe alım ve atama süreçlerine de değinen Akyurt, işe alım ve terfi süreçlerinde uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlik bazlı testlerin yanı sıra temel, liderlik ve fonksiyonel yetkinlikler ile pozisyonun gerekliliklerinin birlikte değerlendirildiğini belirtti.

“TGS’de dijital dönüşümün merkezinde insan var”

Buluşmada TGS’nin dijital dönüşüm çalışmalarını da ele alan Akyurt, “Dijitalleşme yaklaşımımızın merkezinde insan var. Teknolojiyi çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştıran, saha tecrübesini güçlendiren ve operasyonlarımızı daha güvenli, ölçülebilir ve verimli hale getiren bir araç olarak görüyoruz.” dedi.

“Adil Kültür” yaklaşımı vurgulandı

TGS’nin “Adil Kültür” yaklaşımı doğrultusunda yürütülen denetim ve bildirim süreçlerinde; risklerin olay meydana gelmeden önce belirlenmesi, sahadan gelen bildirimlerin etkin biçimde değerlendirilmesi ve her tespitin operasyonel gelişim fırsatına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Güçlü bir emniyet kültürünün; farkındalık, açık iletişim, etkin bildirim mekanizmaları ve risklerin zamanında paylaşılmasıyla sürdürülebilir hâle geldiğinin altı çizildi.

Buluşmalar farklı meydanlarda devam edecek

Antalya’da başlayan buluşmalar, başta yaz döneminde yoğun operasyonların gerçekleştirildiği havalimanları olmak üzere TGS’nin faaliyet gösterdiği diğer meydanlarda da devam edecek.