TGS, Dalaman Havalimanı’nda yeni idari ve atölye binası hizmete açtı

Hüseyin ASLIYÜCE

TGS’nin 15 ayda tamamladığı Dalaman Havalimanı’ndaki proje 6.000 metrekare arazi üzerine inşa edilirken, idari bina, atölye ve teknik alanları kapsayan toplam yaklaşık 3.500 metrekare kapalı alana sahip olarak planlandı. Yeni tesis ile birlikte operasyonel verimliliğin artırılması, teknik süreçlerin güçlendirilmesi ve çalışma ortamının daha modern ve güvenli hale getirilmesi hedeflenerek yapıldı.

Deprem güvenliği ve teknik altyapıda üst standartlar

Proje kapsamında deprem güvenliğini artırmak amacıyla 872 adet fore kazık uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca yangın güvenlik sistemleri en güncel standartlara uygun şekilde kurularak tesisin emniyet altyapısı üst seviyeye taşındı.

Çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği ön planda

Tesisin altyapı planlamasında çevre hassasiyeti önceliklendirildi. Bu kapsamda atık su hatları ile yağmur suyu hatları tamamen ayrıştırılarak sürdürülebilir çevre yönetimi yaklaşımı benimsendi. Ayrıca kurulan güneş enerji sistemiyle yıllık yaklaşık 500.000 kW elektrik üretimi hedefleniyor.