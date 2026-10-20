TGS, Fortune 500 Türkiye listesinde ilk 100’e girdi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hüseyin ASLIYÜCE

TGS, 40 milyar liraya yaklaşan net satış geliriyle Fortune 500 Türkiye listesinde 96’ncı sırada yer alırken geçtiğimiz yıla göre 13 basamak yükselerek yer hizmetlerindeki sektörel liderliğini pekiştirdi.



TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı; operasyonel yetkinliğimiz ve insan odaklı yaklaşımımızın yanında kalite ve emniyet odaklı vizyonumuzun güçlü bir göstergesidir. Teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarımızla hizmet kalitemizi sürekli geliştirirken, havacılık ekosisteminin sürdürülebilir geleceğini desteklemeye devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt

TGS, Türkiye genelindeki 10 havalimanında, 20 bini aşkın çalışanı ve 10 binden fazla ekipmanıyla faaliyet gösteriyor. Yolcu, ramp ve kargo hizmetlerindeki operasyonel gücünü 40 milyar liraya yaklaşan net satış geliriyle şirket finansal performansına da geliştiriyor.