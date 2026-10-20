TGS, Fortune 500 Türkiye listesinde ilk 100’e girdi
Türk Hava Yolları ile TAV Havalimanları Holding şirketi HAVAŞ iştiraki olan yer hizmeti şirketi Turkish Ground Services (TGS), 2025 yılı net satış gelirlerini esas alan Fortune 500 Türkiye sıralamasında 96’ncı sırada yer aldı. 2024 yılına göre 13 basamak yükselerek yer hizmetlerindeki sektörel liderliğini pekiştirdi.
Hüseyin ASLIYÜCE
TGS, 40 milyar liraya yaklaşan net satış geliriyle Fortune 500 Türkiye listesinde 96’ncı sırada yer alırken geçtiğimiz yıla göre 13 basamak yükselerek yer hizmetlerindeki sektörel liderliğini pekiştirdi.
TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Bu başarı; operasyonel yetkinliğimiz ve insan odaklı yaklaşımımızın yanında kalite ve emniyet odaklı vizyonumuzun güçlü bir göstergesidir. Teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarımızla hizmet kalitemizi sürekli geliştirirken, havacılık ekosisteminin sürdürülebilir geleceğini desteklemeye devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
TGS, Türkiye genelindeki 10 havalimanında, 20 bini aşkın çalışanı ve 10 binden fazla ekipmanıyla faaliyet gösteriyor. Yolcu, ramp ve kargo hizmetlerindeki operasyonel gücünü 40 milyar liraya yaklaşan net satış geliriyle şirket finansal performansına da geliştiriyor.