TGS, haftalık bazda tüm zamanların uçuş ve yolcu rekorunu kırdı



TGS, 2026 yılının ilk 6 ayında yapılan yolcu hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı. 30 haftalık dönemde 20 bin 415 uçuşa ve 3 milyon 342 bin 913 yolcuya hizmet verildiği açıklandı. TGS, tarihindeki en yüksek haftalık uçuş ve yolcu rakamlarına imza attığını belirtti.

Hüseyin ASLIYÜCE

TGS’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ;” Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda; operasyonel mükemmeliyet anlayışımız, güçlü insan kaynağımız ve dünya standartlarındaki hizmet kalitemizle faaliyetlerimizi her geçen gün daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz. 2026 yılının 30. haftasında, hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda; •20.415 uçuşa •3.342.913 yolcuya hizmet sunarak, kuruluşumuzdan bu yana ulaştığımız en yüksek haftalık uçuş ve yolcu rakamlarına erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadık.

Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz.

Birlikte başarıyor, birlikte büyüyor ve geleceğe birlikte değer katıyoruz.”ifadesinde bulunuldu.