TGS'den ağustos ayında rekor: 15,3 milyon yolcuya hizmet verdi

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Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları ile TAV Havalimanları Holding'in HAVAŞ iştiraki Turkish Ground Services (TGS), Ağustos 2026'da 92 bin 161 uçuşa ve 15 milyon 336 bin 188 yolcuya hizmet verirken operasyonel faaliyetlerinde yıllık yüzde 6,6 verimlilik artışı sağladı.

TGS’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi;

“Operasyonel mükemmeliyet anlayışımız, güçlü insan kaynağımız ve dünya standartlarındaki hizmet kalitemizle yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz.

2026 yılı Ağustos ayında hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda; 92.161 uçuşa 15.336.188 yolcuya hizmet sunarak kuruluşumuzdan bu yana aylık bazda tüm zamanların en yüksek uçuş ve yolcu rakamlarına ulaştık.

2025 yılı Ağustos ayına kıyasla, operasyonel süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle Ağustos 2026’da yüzde 6,6 verimlilik artışı sağladık.

Bu tarihi başarı; sahadaki özverinin, güçlü ekip ruhumuzun ve iş ortaklarımızla kurduğumuz sürdürülebilir iş birliğinin en somut göstergesi oldu. Rekorlarla büyüyen bu başarı yolculuğuna katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz.

Birlikte büyüyor ve geleceğe birlikte değer katıyoruz."