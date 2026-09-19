THY, 11. kez Avrupa’nın en iyi havayolu seçildi

HÜSEYİN ASLIYÜCE



Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu Türk Hava Yolları, 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri’nde 11. kez “Avrupa’nın En İyi Havayolu” seçilerek havacılık sektöründeki güçlü konumunu pekiştirdi. Havacılığın Oscar’ları olarak kabul edilen ödüller, 18 Eylül tarihinde Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Türk Hava Yolları, “Avrupa’nın En İyi Havayolu” ünvanının yanı sıra “Dünyanın En İyi Business Sınıfı İkramı” ödülüne 10., “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu” ödülüne ise 13. kez layık görüldü. Türk Hava Yolları ayrıca ekonomi ve Business sınıflarında Avrupa ve Güney Avrupa kategorilerinde elde ettiği 5 farklı ödülle birlikte törenden toplam 8 ödülle ayrıldı.



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, ödüllerle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Avrupa’nın En İyi Havayolu” ünvanına 11. kez layık görülmemiz ve diğer iki kategoride de zirvede yer almamız, Türk Hava Yolları ailesi olarak bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, misafirlerimize sunduğumuz seyahat deneyiminde hizmet kalitesinden ikram anlayışına uzanan güçlü standartlarımızın uluslararası ölçekteki karşılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu ödüllerin doğrudan yolcularımızın değerlendirmeleri sonucunda layık görülmesi, bizim için ayrıca büyük önem taşıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki misafirlerimizi Türk misafirperverliğiyle buluştururken, hizmet kalitemizi her noktada daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Elde ettiğimiz başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Türk Hava Yolları olarak ülkemizi gökyüzünde en güçlü şekilde temsil etmeye ve küresel havacılığın geleceğine yön veren markalardan biri olmaya devam edeceğiz.”



Skytrax CEO’su Edward Plaisted ise “Türk Hava Yolları’nı 2026 Dünya Havayolu Ödülleri’nde elde ettiği bu önemli başarılardan dolayı tebrik ediyoruz. Avrupa’nın En İyi Havayolu seçilmesi, dünya genelinde 5. sırada yer alması ve Turkish DO & CO iş birliğinin sektörde standartları belirlemeye devam eden başarısını yansıtan ‘Dünyanın En İyi Business Class İkramı’ ödülüne layık görülmesi son derece değerli başarılardır. Türk Hava Yolları, misafirlerine yüksek hizmet ve misafirperverlik standartlarıyla bütünleşen, kapsamlı ve güçlü bir ürün deneyimi sunmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.