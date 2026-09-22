THY, AJet ve Pegasus’un İran uçuşları durduruldu

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ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını uygulamaya koymasının ardından Türk hava yolu şirketlerinin İran seferlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus, 21 Eylül’den itibaren İran’a gerçekleştirdiği karşılıklı uçuşları durdurdu.

Middle East Eye’ın (MEE) aktardığı bilgilere göre, yaptırımların ardından Türk hava yolu şirketleri İran operasyonlarını askıya aldı.

Mart 2027’ye kadar uçuş yok

THY ve AJet’in resmi internet sitelerinde Mart 2027’ye kadar İran’a yönelik herhangi bir uçuşun yer almadığı görüldü. Pegasus’un da İran’a yapılacak seferleri rezervasyon sisteminden kaldırdığı belirtildi.

THY’den İran seferleri için kritik açıklama

Iran International kanalında yer alan habere göre, bir THY yetkilisi yaptığı açıklamada, seferlerin Mart 2027’den sonra yeniden başlayacağının garanti olmadığını belirtti.

Kaynağa göre bu durum, Airbus uçaklarının İran’a düzenlenen uçuşlarda kullanılmasını da etkiliyor.

Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus’un İran seferlerinin yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir tarih ise açıklanmadı.