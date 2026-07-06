THY, Ankara’ya uçuş yapacak yolcularına ek hak sundu

Hüseyin ASLIYÜCE

36. NATO Zirvesinin Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması nedeniyle Türk Hava Yolları, (THY) Ankara varışlı ve kalkışlı uçuş yapacak yolcularının mağdur olmamaları için rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu.

Şirketin resmi sitesinde yapılan duyuruda şöyle duyuruda bulunuldu:

“Ankara seferlerimiz için ilave yolcu hakları bilgilendirmesi

Değerli yolcularımız,

29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 06 Temmuz 2026 – 09 Temmuz 2026 (dahil) arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolcularımızın seyahat planlarında esneklik sağlayabilmeleri amacıyla, 16 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıdaki haklar tanımlanmıştır:

1) Rezervasyon ve parkur değişiklikleri

Rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

2) İade talepleri

Bilet iade talepleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

3) Bilet süresinin uzatılması

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 23 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

4) Ek hizmetler

İlgili uygulamalar ve sağlanan haklar, uçuş için satın alınmış olan ek hizmetler için de geçerli olacaktır.

5) Geçerli olduğu uçuşlar

İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olacaktır.. Saygılarımızla... ” denildi.