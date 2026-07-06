THY, Ankara’ya uçuş yapacak yolcularına ek hak sundu
THY, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi nedeniyle 6-9 Temmuz tarihlerindeki Ankara varışlı ve kalkışlı uçuşlar için yolculara ek haklar sunulduğunu duyurdu.
Hüseyin ASLIYÜCE
36. NATO Zirvesinin Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması nedeniyle Türk Hava Yolları, (THY) Ankara varışlı ve kalkışlı uçuş yapacak yolcularının mağdur olmamaları için rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu.
Şirketin resmi sitesinde yapılan duyuruda şöyle duyuruda bulunuldu:
“Ankara seferlerimiz için ilave yolcu hakları bilgilendirmesi
Değerli yolcularımız,
29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 06 Temmuz 2026 – 09 Temmuz 2026 (dahil) arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolcularımızın seyahat planlarında esneklik sağlayabilmeleri amacıyla, 16 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıdaki haklar tanımlanmıştır:
1) Rezervasyon ve parkur değişiklikleri
Rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır.
2) İade talepleri
Bilet iade talepleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
3) Bilet süresinin uzatılması
Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 23 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.
4) Ek hizmetler
İlgili uygulamalar ve sağlanan haklar, uçuş için satın alınmış olan ek hizmetler için de geçerli olacaktır.
5) Geçerli olduğu uçuşlar
İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olacaktır.. Saygılarımızla... ” denildi.