THY, Antalya Havalimanı’nda CIP Salonu açtı

Hüseyin ASLIYÜCE

THY’nin açtığı yolcu salonu yaklaşık 2 bin 30 metrekare büyüklüğünde projelendirilen özel yolcu salonu, 270 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Yaklaşık 150 iş gününde tamamlanan proje kapsamında; toplantı odaları, sessiz görüşme alanı, VIP odası, aile odası, çocuk oyun alanı, yolcu giyinme odaları, dua alanları ve farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik dinlenme bölümleri yer alıyor.





Antalya’nın falezleri, kıyı topografyası ve tarihsel dokusundan ilham alınarak tasarlanan projede; doğal taş dokuları, sıcak tonlu ahşap yüzeyler, bronz detaylar ve dolaylı aydınlatma unsurları ön plana çıkıyor.

Farklı oturma alanları, çalışma bölümleri ve yarı özel dinlenme alanları ise akışkan bir mekânsal kurgu ile bir araya getiriliyor.

Türk Hava Yolları, yolculuk deneyimini yalnızca uçuşla sınırlamayan hizmet yaklaşımı doğrultusunda, özel yolcu salonu yatırımlarıyla misafirlerine konfor odaklı ayrıcalıklı deneyimler sunmayı sürdürüyor.