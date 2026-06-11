THY, Avrupa’nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti Ödülü'nü 5 kez kazandı

Hüseyin ASLIYÜCE

Ödül, 10 Haziran’da İrlanda’nın Dublin kentinde düzenlenen Future Travel Experience EMEA, Ancillary & Retailing etkinliği kapsamında gerçekleştirilen APEX Ödül Töreni’nde takdim edildi.

THY, bu prestijli ödülü beşinci kez kazanarak uçak içi ikram alanındaki üstün hizmet anlayışını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

2026 APEX Ödülleri, dünyanın en yaygın kullanılan seyahat planlama uygulamalarından biri olan TripIt® by Concur® iş birliğiyle toplanan tarafsız, anonim ve doğrulanmış yolcu geri bildirimleri doğrultusunda belirlendi.

Değerlendirme sürecinde, dünya genelinde 600’den fazla havayolunun gerçekleştirdiği bir milyondan fazla uçuş, yolcular tarafından beş yıldızlı değerlendirme sistemiyle puanlandı.

Yolcular; koltuk konforu, kabin hizmetleri, yiyecek ve içecek, uçak içi eğlence sistemi ve Wi-Fi olmak üzere beş farklı kategoride deneyimlerini değerlendirme fırsatı buldu.

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur şunları söyledi:

“APEX tarafından beşinci kez Avrupa’nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti sunan havayolu olarak ödüllendirilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, menülerimizin tasarımından misafirlerimize sunulduğu ana kadar her aşamada ekiplerimizin ortaya koyduğu tutku ve ustalığın bir göstergesidir. Bize duydukları güven ve destek için misafirlerimize, bu deneyimi hayata geçiren Türk Hava Yolları ailesinin tüm üyelerine içten teşekkürlerimizi sunuyorum.”

APEX Group CEO’su Dr. Joe Leader ise Türk Hava Yolları'nın kazandığı ödül hakkında şunları söyledi:

“2026 APEX Avrupa’nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları; uçak içi ikram kalitesini, Türkiye’nin zengin kültürünü ve misafirperverliği, benzersiz bir ustalıkla dünyaya taşımaktadır. Türk Hava Yolları’nın yiyecek ve içecek deneyimi, yolcuların beklentilerini karşılamanın ötesine geçerek; bayrak taşıyıcının bulunduğu coğrafyanın hikâyesini, özenini, cömertliğini ve havacılıktaki liderliğini anlatmaktadır."