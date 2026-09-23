THY, Boeing’den 150 adet uçak alacak

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Türk Hava Yolları (THY), uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda Amerikan uçak üreticisi Boeing ile 100’ü kesin, 50’si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağını kapsayan sipariş anlaşmasına vardı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, sipariş edilen uçakların filoya teslimatlarının 2033 ile 2037 yılları arasında tamamlanması hedefleniyor.

2025 yılından bu yana yürütülen müzakerelerin ardından netleşen anlaşma, THY'nin Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma niteliğini taşıyor. Anlaşma çerçevesinde 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlanırken, 50 adetlik opsiyon portföyü serinin en büyük modeli olan 737-10 varyantına geçiş hakkını da içeriyor.

Filosunda AJet dahil 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunan şirket, 2025 yılında karara bağlanan 75 adetlik 787 Dreamliner siparişinin ardından bu yeni adımla filo yenileme ve genişletme sürecini sürdürüyor.

SPK mevzuatı gereği açıklama ertelenmişti

THY Yönetim Kurulu söz konusu satın alma kararını 18 Eylül 2026 tarihinde alırken, sürecin barındırdığı belirsizlikler, ticari müzakerelerin aşamaları ve meşru çıkarların korunması gerekçesiyle resmi duyuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri kapsamında ertelendi. Şirket, erteleme periyodunda bilginin gizliliğine dönük gerekli tüm kurumsal tedbirlerin alındığını açıkladı.