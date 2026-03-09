THY, bu yıl 6 yeni destinasyon uçuş yapacak
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2026 yılında 6 yeni şehrin uçuş planlamasına dahil edildiğini açıkladı
HÜSEYİN ASLIYÜCE
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları’nın küresel uçuş ağını genişletmeye devam ettiğini belirterek 6 yeni şehrin uçuş planlamasına dahil edildiğini bildirdi.
6 yeni şehir uçuş ağına katılıyor
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşım da “2026’da da yeni noktaları uçuş ağımıza ekliyoruz. Yerevan, Ermenistan; Timișoara, Romanya; Monrovia, Liberya; Bissau, Gine-Bissau; Chengdu, Çin; Urumqi, Çin. “Dünyanın En Çok Ülkesine Uçan Havayolu ünvanımızı daha da güçlendiriyoruz. ”ifadesinde bulundu.