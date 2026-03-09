THY, bu yıl 6 yeni destinasyon uçuş yapacak

HÜSEYİN ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları’nın küresel uçuş ağını genişletmeye devam ettiğini belirterek 6 yeni şehrin uçuş planlamasına dahil edildiğini bildirdi.

6 yeni şehir uçuş ağına katılıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşım da “2026’da da yeni noktaları uçuş ağımıza ekliyoruz. Yerevan, Ermenistan; Timișoara, Romanya; Monrovia, Liberya; Bissau, Gine-Bissau; Chengdu, Çin; Urumqi, Çin. “Dünyanın En Çok Ülkesine Uçan Havayolu ünvanımızı daha da güçlendiriyoruz. ”ifadesinde bulundu.