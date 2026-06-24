THY CEO’su Olmuştur: Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları 25 yaşını kutluyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY) CEO’su ve Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY’nin 1989’da başlattığı Miles&Smiles sadakat programının Garanti BBVA ile yürüttüğü iş birliğinin 25. yılını özel bir projeyle kutladıklarını belirtti.

Filoda uzun yıllar görev yapan bir Airbus A321 uçağından alınan gerçek parçalar kullanılarak özel kredi kartları üretildiğini aktaran Olmuştur, söz konusu kartların kullanıcıların seyahatlerinde kendilerine eşlik edeceğini ifade etti.

Olmuştur, Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartlarının bugüne kadar 178 milyarın üzerinde mil kazandırdığını, program kapsamında toplam 17 milyon ödül bilet düzenlendiğini kaydetti.

Düzenlenen ödül biletlerle gerçekleştirilen uçuşların toplam mesafesinin dünyanın etrafında yaklaşık 550 bin tur atılmasına denk geldiğini belirten Olmuştur, “37 yıllık deneyime sahip Miles&Smiles bugün dünyanın önde gelen havayolu sadakat programlarından biri konumunda bulunuyor. Program, 25 milyonu aşkın üyeye ve 300’den fazla markaya ulaştı” açıklamasında bulundu.

Sadakat programının gelişim ve dönüşümünün öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurgulayan Olmuştur, daha erişilebilir bir kullanıcı deneyimi sunmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Olmuştur, gelecek dönemde mil kazanım ve harcama süreçlerinin tek bir dijital kanalda birleştirileceğini, kişiselleştirilmiş çözümler sunan yeni nesil bir sadakat programı yapısına dönüşüm hedeflediklerini belirterek, projede emeği geçen çalışma arkadaşlarına ve Garanti BBVA’daki iş ortaklarına teşekkür etti.