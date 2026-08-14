THY, Çin'deki uçuş ağına Çengdu'yu ekliyor
Türk Hava Yolları, Çin’in batısındaki en önemli ekonomik, kültürel ve teknoloji merkezlerinden Çengdu’ya tarifeli seferlerini 11 Kasım 2026 itibarıyla başlatacak. Çengdu seferleri şirketin Pekin, Şanghay ve Guanco’nun ardından dördüncü şehir olacak.
Hüseyin ASLIYÜCE
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, yeni başlayacak İstanbul-Çengdu seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Olmuştur, Çin’in Türk Hava Yolları için stratejik öneme sahip pazarlardan biri olduğunu belirterek, “Çin’in en önemli turizm, teknoloji ve havacılık merkezlerinden olan, UNESCO Gastronomi Şehri unvanına sahip Çengdu’ya başlatacağımız seferlerle ülkedeki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz.
Bu yeni hattın, Türkiye ile Çin arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Çengdu önemli bir ticaret ve teknoloji merkezi
Sichuan eyaletinin başkenti Çengdu, 21 milyonu aşan nüfusuyla Çin’in önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Elektronik, otomotiv, havacılık, biyoteknoloji ve yapay zekâ gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası şirkete ev sahipliği yapan kent, önemli bir ticaret, lojistik ve finans merkezi olarak öne çıkıyor.
Çengdu, dünyaca ünlü Sichuan mutfağının yanı sıra dev pandaların doğal yaşam alanlarından biri olan Çengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü ile de turistlerin ilgisini çekiyor. Kent, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.
Haftada 3 frekans düzenlenecek
THY, İstanbul-Çengdu hattında çarşamba, cuma ve pazar günleri; Çengdu-İstanbul hattında ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri sefer gerçekleştirecek. Hat, Çengdu’yu Türkiye’ye ve THY’nin küresel uçuş ağına doğrudan bağlayacak.
Açılışa özel bilet kampanyası
Yeni hat kapsamında açılışa özel bilet kampanyası da düzenlenecek. Kampanya kapsamında İstanbul-Çengdu ve Çengdu-İstanbul güzergâhlarında ekonomi sınıfı gidiş-dönüş biletler 540 dolardan, Business Class biletler ise 1.991 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.