THY ev sahipliğinde IATA Dünya Emniyet ve Operasyon Konferansı yapılıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Konferansın bugün Şişli’de özel bir otelde. açılışı yapıldı: 8 Ekim tarihine kadar sürecek olan konferansın açılışına THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, IATA Küresel Emniyet Direktörü Mark Searle ve çok sayıda havacılık sektör temsilcisinin katılımıyla başladı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren ve etkinliğin ilk gününde “Jeopolitik Riskin İnsan Performansına Etkisi” başlıklı CEO paneline de katılarak sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur şöyle konuştu:

“Türk Hava Yolları’nda emniyet, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin merkezinde yer alıyor. Teknolojiye yaptığımız yatırımların gerçek değeri, çalışma arkadaşlarımızın bilgi, deneyim ve sağduyulu değerlendirmeleriyle ortaya çıkıyor. Güçlü bir emniyet kültürünün sürekli öğrenme, açık iletişim ve ortak sorumluluk anlayışıyla geliştiğine inanıyoruz. IATA Dünya Emniyet ve Operasyon Konferansı kapsamında küresel havacılık camiasını İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Burada gerçekleştirilecek deneyim paylaşımının ve geliştirilecek iş birliklerinin sektörümüzün emniyetli ve dayanıklı büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

IATA Küresel Emniyet Direktörü Searle: Türkiye, uluslararası yolcu trafiğinde son 10 yılda yaklaşık yüzde 70 büyüdü

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Küresel Emniyet Direktörü Mark Searle, Türkiye'nin havacılık gücünün olduğunu belirterek, "Türkiye, uluslararası yolcu trafiğinde son 10 yılda yaklaşık yüzde 70 büyüyerek dünyanın 7. büyük pazarı haline geldi" ifadesinde bulunurken İstanbul'un başlı başına dünyanın en önemli küresel merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Searle, şunları kaydetti:

"Bu da İstanbul'u, bu hafta gerçekleştirmemiz gereken görüşmeler için son derece uygun bir yer haline getiriyor. Çünkü karmaşıklık, insanların, teknolojinin ve standartların ya birlikte çalıştığı ya da çalışmadığı noktadır. 10 yıl önce sektör, her 3,5 milyon uçuşta bir ölümcül kaza kaydediyordu. 2025 yılında ise bu oran her 5,6 milyon uçuşta bire geriledi. Bu ilerleme küresel standartlar, veri ve işbirliği sayesinde elde edildi. Ancak rakamlar bize yapılacak daha çok iş olduğunu da söylüyor. Havacılığı daha emniyetli hale getirme konusunda kaydedilen gerçek ilerlemeye rağmen 2025 yılında uçaklarda 394 kişi hayatını kaybetti. Bu kayıpların her biri, faaliyet gösterdiğimiz yüksek emniyet seviyesine rağmen uçuşları daha da emniyetli hale getirmek için çok daha fazla çalışmamız gerektiği anlamına geliyor."

“Pist kazaları nadir görülse de pistler, kaza ve olayların en sık meydana geldiği yer oluyor”

Searle, pist kazalarının nadir görülse de pistlerin, kaza ve olayların en sık meydana geldiği yer olmaya devam ettiğini vurguladı.

İnsanların, teknolojinin ve standartların her birinin burada hayati bir rol oynadığını dile getiren Searle, "İnsanlar piste giriş izni verirken, teknoloji herkese mümkün olan en iyi durumsal farkındalığı sağlıyor. Standartlar ise sürece dahil olan herkesin eylemlerine yön veriyor. Bunların hiçbiri tek başına pistleri emniyetli tutma görevini yerine getiremez. Ancak birlikte pist emniyetini destekleyen güçlü bir sistem oluştururlar" şeklinde konuştu.

Searle, insanlardan en iyi şekilde yararlanmayı sağlama konusundaki sürekli zorluğun, demografik değişimler nedeniyle daha da büyüdüğünü belirtti.

Çeşitli nedenlerle gelecek yıllarda sektörden ayrılacak kıdemli emniyet profesyonellerinin sayısının orantısız derecede yüksek olduğunun altını çizen Searle, emekliliğe yaklaşırken ve emekli olurken onların bilgi birikimi ve deneyimlerinin korunması gerektiğini belirtti.