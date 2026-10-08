THY, eylül ayında 9 milyon yolcu taşıdı

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Hüseyin ASLIYÜCE

Milli bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları ile AJET Havayolları, Eylül 2026 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine göre şirket toplam yolcu sayısı 9 milyon olarak kaydedilen Türk Hava Yolları’nın dış hat doluluk oranı yüzde 86,6; iç hat doluluk oranı ise yüzde 88,2 olarak gerçekleşti.

Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Eylül 2025 döneminde 24 milyar iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 2,5 artarak 24,6 milyar oldu.

Taşınan Kargo ve Posta hacmi Eylül 2026 döneminde 2025 yılına göre yüzde 13 artarak 205,7 bin ton olarak kaydedildi.

Ocak – Eylül 2026 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre ise 2025 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 5,2 artarak 73 milyon olarak gerçekleşti.

Havayolları’nın toplam yolcu doluluk oranı Ocak – Eylül döneminde yüzde 85 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 84,8 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86,7 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) Ocak – Eylül döneminde 2025 yılında 203,3 milyar iken, 2026 yılında yüzde 4,4 artarak 212,2 milyar oldu.

Ocak – Eylül döneminde toplam taşınan Kargo ve Posta hacmi 2025 yılında 1,6 milyon ton iken, 2026 yılında yüzde 10,6 artarak 1,8 milyon ton olarak kaydedildi.

Şirketin eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı ise 567 oldu.