THY Genel Müdürü Ekşi, 2026 yaz sezonuna %6 yolcu artışıyla girildiğini açıkladı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2026 yaz sezonuna zorluklara rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarını sadece bugün bin 200 uçuşta, 203 bin yolcu taşıyacaklarını açıkladı. Ekşi bu rakamın, 2025 yaz döneminin ilk gününe göre %6 artış olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Hüseyin ASLIYÜCE
Konuyla ilgili olarak resmi medya hesabından açıklama yapan Ekşi, "Havacılıkta 2026 yaz sezonuna tüm zorluklara rağmen iyi bir başlangıç yaptık.
Bugün başladığımız sezonda, 1.200 seferle 203.000 misafirimizi taşıyacağız. Bu rakam, 2025’in yaz dönemi ilk gününe göre %6 artış demek. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor!” dedi.