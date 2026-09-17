THY Holidays kullanıcıları Statü Mili kazanacak

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Hüseyin ASLIYÜCE

Turkish Airlines Holidays, Miles&Smiles üyelerine sunduğu ayrıcalıkları genişleterek seyahat deneyimini statü yolculuğunun da bir parçası haline getiriyor.

www.turkishairlinesholidays.com üzerinden gerçekleştirilen Türkiye çıkışlı tatil paketi, multi-city ve hazır paket rezervasyonlarında her 10 bin TL harcama için 500 Milin yanı sıra 500 Statü Mili kazanılabilecek.

Uçak bileti ve konaklamayı tek bir rezervasyonda bir araya getiren Türk Hava Yolları’nın tatil platformu Turkish Airlines Holidays, transfer, araç kiralama, aktivite gibi farklı tatil hizmetlerini de aynı seyahat ekosistemi içinde sunuyor.

Yeni uygulamayla birlikte Miles&Smiles üyelerinin tatil için yaptığı harcamalar, yalnızca kullanılabilir Mil bakiyelerine değil, üyelik statülerine de katkı sağlayacak.

Miles&Smiles programında Statü Milleri, üyelerin Classic Plus, Elite ve Elite Plus seviyelerine ulaşmasında ve mevcut statülerini korumasında belirleyici rol oynuyor.

Yükselen statülerle birlikte özel yolcu salonu kullanımı, ilave bagaj hakkı, öncelikli hizmetler Star Alliance Silver ve Gold ayrıcalıkları ile Elite Plus üyelerine sunulan ücretsiz kabin yükseltme gibi avantajlara erişilebiliyor.

Yeni model kapsamında tatil paketi, multi-city ve hazır paket satın alımlarında her 10 bin lira harcama için 500 Mil ve 500 Statü Mili kazanılacak.

Classic Plus, Elite ve Elite Plus üyeleri ise her 10 bin lira harcama karşılığında 500 Statü Mili'nin yanında 1.000 Mil kazanabilecek veya statülerine özel yüzde 5 indirim avantajını tercih edebilecek.

Tatil paketinden kazanılan bu Miller, uçuşun kendisinden kazanılan Millerden bağımsız olarak hesaplanacak.

Uçak bileti içeren rezervasyonlarda Miles&Smiles üyeleri, seyahat ettikleri rota ve bilet sınıfına göre uçuşlarından kazandıkları Mil ve Statü Milleri'ne ek olarak, Turkish Airlines Holidays paketinden de Mil ve Statü Mil'i kazanabilecek.

Böylece aynı seyahat hem uçuş hem de tatil paketi üzerinden üyelerin Miles&Smiles yolculuğuna katkı sağlayacak.