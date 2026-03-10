THY, iki ayda 14 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Hüseyin ASLIYÜCE

THY, 2026 yılı şubat ayında yurt dışında 4,4 milyon, yurt içinde 2,1 milyon olmak üzere toplam 6,5 milyon yolcu taşıdı. Şubat ayında yolcu doluluk oranı ise yüzde 81,9’dan yüzde 82,7’ye çıkarak 0,8 puan artış oldu.

Ocak-şubat dönemini kapsayan iki aylık verilere göre ise THY, yurt içinde 4,6 milyon, yurt dışında 9,5 milyon olmak üzere toplam 14,1 milyon yolcuya hizmet verdi.

Şubat ayında THY’nin yolcu doluluk oranı

Şirketin filosundaki uçak sayısı 477’den 529’a yükselirken uçulan nokta sayısı ise 352’den 356’ya çıktı.

THY’nin arz edilen koltuk kilometre (ASK) kapasitesi de yıllık bazda yüzde 9,4 artarak 18,5 milyar kilometreden 20,3 milyar kilometreye yükseldi.

Yolcu seferlerinde konma sayısı ise yüzde 11 artışla 36 bin 928’den 40 bin 986’ya ulaştı.

Kargo taşımacılığında güçlü büyüme

Türk Hava Yolları’nın kargo ve posta taşımacılığı da şubat ayında önemli bir artış gösterdi. Şirketin toplam kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 artarak 148,6 bin tondan 172,2 bin tona yükseldi.

Dış hatlar büyümeyi sürüklüyor

Şubat ayında dış hat yolcu sayısı yüzde 10,2 artışla 4 milyon seviyesinden 4,4 milyona çıktı.

Dış hat doluluk oranı ise yüzde 81,6’dan yüzde 82,6’ya yükseldi.

Dış hat kargo ve posta hacmi de yüzde 16 artarak 167,5 bin tona ulaştı.

İç hatlarda doluluk geriledi

İç hatlarda yolcu sayısı yüzde 7,6 artarak 2 milyondan 2,1 milyona çıktı.

Ancak kapasite artışına bağlı olarak iç hat doluluk oranı yüzde 85,4’ten yüzde 83,7’ye geriledi.