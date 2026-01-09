THY ve AJET, İran seferleri 9-10 Ocak’ta iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması gereken 17 uçuşunu iptal. AJET, ise 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran’a yapılması planlanan toplam 6 seferini iptal ettiğini duyurdu.
Hüseyin ASLIYÜCE
THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir." denildi.
AJET Hava Yolları ise;”İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran’a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.