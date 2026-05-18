THY, İstanbul Havalimanı’nda “otonom otobüs testi” yaparak ilki gerçekleştirdi

Hüseyin ASLIYÜCE

THY Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karsan Automotive ve ADASTEC Corp. iş birliğiyle geliştirilen otonom otobüslerle test sürüşü gerçekleştirildiğini açıkladı.

11 kilometrelik otonom sürüş

İstanbul Havalimanı apronunda yapılan test sürüşünde otonom otobüs; ekip terminalinden başlayarak SmartIST kargo binası ve açık park pozisyonlarına uğradı.

Toplam 11 kilometrelik rota boyunca aracın tamamen otonom şekilde hareket ettiği belirtti.

“Sektörde yine öncü olduk”

Kızıltunç, ”THY’nin apron operasyonlarında yeni teknolojileri sahada test etmeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Havacılığın kalbinin attığı apronda bu teknolojiyi sahada öncü olarak test etmek ve otonom sürüş deneyimini güvenli şekilde bizzat yaşamak gerçekten heyecan vericiydi.”