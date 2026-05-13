THY iştirak şirketleriyle ‘Müşteri Deneyimi Politikası’nı imzaladı

HÜSEYİN ASLIYÜCE

THY Genel Müdürü Olmuştur, müşteri deneyimi vizyonuna ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Temas noktalarımızı netleştirmiş, daha iyi olabileceğimiz alanları tespit etmiştik. Bakış açımızı tazelemiştik. Her yeni gün daha iyiye ulaşma hedefiyle kendimizi geliştirdik. Müşteri memnuniyeti, her yeni adımımızda odak noktalarımızdan biri oldu. Bugün, iştirak şirketlerimizle birlikte imzaladığımız “Müşteri Deneyimi Politikası”, hedeflerimize ilerlerken takip edeceğimiz yolu işaret ediyor. “OneTeam” adını verdiğimiz müşteri odaklı bu yaklaşım, misafirlerimizi tüm temas noktalarında tek bir ekip ruhuyla karşılamayı amaçlıyor." dedi.

Olmuştur sözlerinin devamında "Çağrı merkezinden bilet işlemlerine, kontuardan kabin içerisine kadar deneyiminizi zenginleştirmeyi sürdüreceğiz. “Güvenle ve özenle, her yolculuğu beklentilerin ötesinde bir deneyime dönüştürürüz.” cümlesiyle özetlediğimiz müşteri vaadimizle sizleri her yeni seyahatinizde tebessümle karşılamaya devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.