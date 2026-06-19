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THY, Kazakistan’a uçuş sayısını artırıyor

THY Üretim Planlama Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, haftada 18 frekans olarak icra edilen İstanbul-Almatı-İstanbul karşılıklı seferleri, 13 Temmuz 2026’dan itibaren haftada 21 frekansa çıkarılacak.

Haber Merkezi
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THY, Kazakistan’a uçuş sayısını artırıyor
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Hüseyin ASLIYÜCE

Yeni düzenlemeyle İstanbul ile Almatı arasındaki hava ulaşım kapasitesinin artırılması ve yolculara daha fazla seyahat seçeneği sunulması hedefleniyor.

Planlamaya göre TK350-TK351 ve TK352-TK353 seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca daha önce belirli günlerde düzenlenen TK450-TK451 seferleri de 13 Temmuz itibarıyla haftanın yedi günü icra edilmeye başlanacak. Böylece THY’nin İstanbul ile Almatı arasında düzenlediği karşılıklı uçuş sayısı günlük üç sefere ulaşmış olacak.

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