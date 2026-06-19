THY, Kazakistan’a uçuş sayısını artırıyor
THY Üretim Planlama Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, haftada 18 frekans olarak icra edilen İstanbul-Almatı-İstanbul karşılıklı seferleri, 13 Temmuz 2026’dan itibaren haftada 21 frekansa çıkarılacak.
Hüseyin ASLIYÜCE
Yeni düzenlemeyle İstanbul ile Almatı arasındaki hava ulaşım kapasitesinin artırılması ve yolculara daha fazla seyahat seçeneği sunulması hedefleniyor.
Planlamaya göre TK350-TK351 ve TK352-TK353 seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.
Ayrıca daha önce belirli günlerde düzenlenen TK450-TK451 seferleri de 13 Temmuz itibarıyla haftanın yedi günü icra edilmeye başlanacak. Böylece THY’nin İstanbul ile Almatı arasında düzenlediği karşılıklı uçuş sayısı günlük üç sefere ulaşmış olacak.