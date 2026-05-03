THY Mali İşler CFO’su Metin Gülşen: İkinci çeyrekte yakıt baskısını hissedeceğiz

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY) Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Metin Gülşen, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki savaş kaynaklı seyrüsefer kısıtlamaları ve artan petrol fiyatlarına rağmen şirketin finansal performansının görece güçlü seyrettiğini belirtti.

Gelirler ve kârlılık artış gösterdi

Açıklamaya göre THY’nin toplam konsolide gelirleri, güçlü yolcu talebi ve artan kargo hacminin etkisiyle yüzde 21 artarak 5,9 milyar dolara ulaştı.

Şirketin serbest nakit akışı birinci çeyrekte 200 milyon dolar olarak gerçekleşirken, temel kârlılık göstergesi olan FAVKÖK ise yüzde 16 artışla yaklaşık 770 milyon dolar seviyesine çıktı.

Akaryakıt fiyatları ikinci çeyrekte baskı oluşturacak

Gülşen, yılın ikinci çeyreğinde tarihsel ortalamaların üzerinde seyreden akaryakıt fiyatlarının kârlılık üzerinde ciddi baskı oluşturmasının beklendiğini ifade etti.

Bölgede yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayan Gülşen, uygulamaya alınan verimlilik artırıcı projelerle bu olumsuz etkilerin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

“100. yıl hedefleri için çalışmalar sürecek”

THY bünyesindeki yeni görevini devraldığını da belirten Gülşen, mevcut risklerin farkında olduklarını ifade ederek, şirketin 100. yıl hedefleri doğrultusunda çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini kaydetti.