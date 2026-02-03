THY, pilot olmak isteyenlerin hayalini Cadet Programı ile gerçekleştiriyor

Hüseyin ASLIYÜCE

TAHY, pilot olmak isteyen gençlerin hayalini “THY Take-Off Cadet Programı” ile gerçekleştiriyor. Programın 2026 başvuruları açıldı. Lisans mezunlarına özel olarak 15–18 ay teorik + uygulamalı uçuş eğitimi sonrasında adaylar, yaklaşık 3–6 ay süren tip eğitimine tabi tutulacak. Başarılı olanlar, THY filosunda ikinci pilot olarak görev yapacak.

Hangi şartlar isteniyor?

1996–2005 doğumlu, ⁠Lisans mezunu, 160–195 cm boy / BKE 20–30 olmak,

Daha önce PPL/CPL/ATPL eğitimi almamış ve geçerli İngilizce belgesi (IELTS, TOEFL, PTE) sahip olmak.

Son başvuru taripi: 27 Mart 2026, saat 15:00.

Türk Hava Yolları başvuruları sadece Kariyer Portalı üzerinden alıyor.

Detaylar için: https://careers.turkishairlines.com/tr-TR/