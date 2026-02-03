THY, pilot olmak isteyenlerin hayalini Cadet Programı ile gerçekleştiriyor
Türk Hava Yolları, pilot olmak isteyen gençlerin hayalini “THY Take-Off Cadet Programı” ile gerçekleştiriyor. Programın 2026 başvuruları açıldı.
Hüseyin ASLIYÜCE
TAHY, pilot olmak isteyen gençlerin hayalini “THY Take-Off Cadet Programı” ile gerçekleştiriyor. Programın 2026 başvuruları açıldı. Lisans mezunlarına özel olarak 15–18 ay teorik + uygulamalı uçuş eğitimi sonrasında adaylar, yaklaşık 3–6 ay süren tip eğitimine tabi tutulacak. Başarılı olanlar, THY filosunda ikinci pilot olarak görev yapacak.
Hangi şartlar isteniyor?
1996–2005 doğumlu, Lisans mezunu, 160–195 cm boy / BKE 20–30 olmak,
Daha önce PPL/CPL/ATPL eğitimi almamış ve geçerli İngilizce belgesi (IELTS, TOEFL, PTE) sahip olmak.
Son başvuru taripi: 27 Mart 2026, saat 15:00.
Türk Hava Yolları başvuruları sadece Kariyer Portalı üzerinden alıyor.
Detaylar için: https://careers.turkishairlines.com/tr-TR/