THY rotasını Asya’ya çevirdi: Bölge, şirketin en büyük gelir kaynağı oldu

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Türk Hava Yolları (THY), önümüzdeki dönemde Doğu Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya bölgelerindeki uçuş frekanslarını %15 ile %20 arasında artırmayı planlıyor. Şirket yönetimi, bu coğrafyanın THY’nin en kârlı pazarı konumunda bulunduğunu bildiriyor.

Körfez’deki aksaklıklar Çin kapasitesini artırdı

İran’da yaşanan savaşın Körfez havayolu merkezlerinde yol açtığı aksaklıklar, THY’nin Çin’deki kapasite artışını planlanandan önce hayata geçirmesine olanak tanıdı.

Şubat sonundan itibaren Çin’e haftalık 10 ek sefer koyarak toplam frekansı 42’ye çıkaran şirket, mevcut karşılıklı trafik hakları doğrultusunda bu sayıyı haftada 49 sefere kadar yükseltebilecek. Bu kapsamda Kasım ayında Chengdu uçuşlarına başlanması, Urumçi’nin de kısa süre içinde uçuş ağına dahil edilmesi hedefleniyor.

THY; Emirates, Etihad Airways ve Qatar Airways’in Asya ile Avrupa arasındaki Körfez merkezli bağlantılarına alternatif olarak, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı üzerinden "ikinci bir koridor" oluşturmayı amaçlıyor.

Kapasite Asya ve Okyanusya Hattına kaydırıldı

Orta Doğu’daki çatışmalar sürecinde bazı Orta Doğu ve Amerika hatlarından kapasite çeken THY, geniş gövdeli yolcu ve kargo uçaklarını talebin daha güçlü olduğu pazarlara yönlendirdi:

Yeni Rotalar ve Kapasite: Japonya, Çin, Avustralya, Tayland, Singapur ve Vietnam hatlarına öncelik verildi.

Sefer Artışları: İkinci çeyrekte talebin yüksek olduğu hatlara haftalık 58 yolcu ve 61 kargo seferi eklendi.

Destinasyon Planları: Japonya’ya yönelik mevcut haftalık 25 seferin artırılması; Singapur ve Vietnam’daki yeni trafik hakları kullanılarak kapasitenin büyütülmesi hedefleniyor.

Gelir artarken maliyet baskısı kârı düşürdü

Mali performans verilerine göre şirket, ikinci çeyrekte yaklaşık %5 oranında yeni müşteri kazanarak pazar payını 1 puan artırdı. Yolcu trafiğinde Afrika-Asya hattında %70, Doğu Avrupa-Asya hattında ise %40 yükseliş kaydedildi. Asya hatlarındaki yolcuların toplam içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki %10 seviyesinden %12’ye çıktı. Böylece Asya, toplam gelirin %32’sini sağlayarak %27 paya sahip Avrupa’yı geride bıraktı ve THY’nin en büyük gelir kaynağı oldu.

Şirketin mali tablosundaki öne çıkan veriler şu şekilde şekillendi:

Finansal Büyüme: İkinci çeyrek geliri yıllık %20,5 artışla 7,2 milyar dolara, ilk yarı geliri ise %20,8 artışla 13,1 milyar dolara ulaştı.

Gelir Kalemleri: İkinci çeyrekte yolcu gelirleri %15, kargo gelirleri %58 artış gösterdi.

Maliyet ve Kârlılık: Jet yakıtı fiyatlarındaki %95’lik yükseliş ilk yarıda yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ek maliyet yarattı. Çatışma kaynaklı toplam maliyetin 2,1 milyar dolara ulaşmasıyla net kâr %35 azalarak 423 milyon dolara geriledi.

Filo büyümesi, premium ekonomi ve ortak girişimler

THY’nin uzun vadeli büyüme stratejisi, uzun mesafeli hatlar ve yeni kabin konseptleri üzerine kuruluyor. Şirket, 2028 yılından itibaren uzun mesafeli uçuşlarda kârlılığa önemli katkı sağlaması beklenen "premium ekonomi" sınıfını sunmaya başlayacak. Bu adımla birlikte Sydney ve Melbourne’e aktarmasız sefer düzenlenmesine odaklanılacak.

Gelecek dönem filo ve yatırım planları ise şöyle detaylandırılıyor:

Filo Genişlemesi: 2029 sonuna kadar teslim alınacak 30 geniş gövdeli uçak Asya’daki büyümeyi destekleyecek. Önümüzdeki on yılda teslim alınması planlanan yaklaşık 420 Boeing ve Airbus uçağı ile toplam filonun 800 uçak seviyesine ulaşması bekleniyor.

Stratejik Ortaklıklar: THY; Asya ve Güney Amerika başta olmak üzere havayolu işletmeciliği, bakım-onarım ve kargo alanlarında %30-50 arasında pay almayı hedeflediği ortak girişim fırsatlarını değerlendiriyor.

Küresel Rekabet: THY; Emirates, Etihad Airways ve Qatar Airways’in yanı sıra filosunu hızla büyüten Riyadh Air ile IndiGo ve Air India gibi şirketleri Asya-Avrupa-Afrika bağlantı hatlarındaki temel rakipleri olarak görüyor.