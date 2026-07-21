THY, SAFFA Fonu'na dahil oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Aralık 2023’te kurulan SAFFA Fonu, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretim kapasitesini artırmak ve havacılık sektörünün karbon azaltım hedeflerini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.

Fon, teknolojik olgunluğa ulaşmış SAF projelerine yatırım yaparken, farklı üretim teknolojileri ve coğrafi bölgelerde çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla sürdürülebilir yakıt arzının gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yönetimi BSAM tarafından üstlenilen ve Airbus'ın ana yatırımcı konumunda bulunduğu fona önde gelen küresel havacılık ve finans kuruluşları iştirak etmiştir.





Türk Hava Yolları’nın fona katılımı, sürdürülebilir havacılık yakıtlarına erişimi desteklemenin yanı sıra, sektörün geleceğini şekillendiren yatırım, ham madde geliştirme ve teknoloji projelerine daha yakın konumlanmasını sağlamış; havacılıkta sürdürülebilir büyüme ve tedarik güvenliği hedefleri doğrultusundaki stratejik konumunu daha da pekiştirmiştir.

Türk Hava Yolları’nın SAFFA Fonu’na katılımı, fonun ana yatırımcısı Airbus ile sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarına yönelik tedarik güvenliği alanlarındaki iş birliğini daha da ileri taşırken, sektörün dönüşümüne yönelik ortak vizyonu da güçlendirmektedir.



SAFFA Fonu’na katılım hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Yatırım ve Strateji) Yardımcısı Levent Konukcu, “Havacılık sektöründeki iş birliklerimiz, uzun vadeli planlarımız ve sürdürülebilir havacılık hedeflerimiz doğrultusunda, SAFFA Fonu’na katılımımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırım ile yalnızca sürdürülebilir havacılık yakıtı ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendiren yenilikçi projelerin desteklenmesinde aktif rol üstlenmeyi hedefliyoruz. SAFFA Fonu aracılığıyla kurulan güçlü uluslararası iş birlikleri, sürdürülebilir havacılık yakıtlarına erişimimizi desteklerken, tedarik güvenliğimizi güçlendirmemize ve küresel havacılık sektörünün dönüşümüne katkıda bulunmamıza imkân sağlayacaktır. Türk Hava Yolları olarak sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda sektörümüze değer katmaya ve küresel havacılığın geleceğinde öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz” dedi



Burnham Sterling Asset Management LLC İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Michael Dickey Morgan, "SAFFA Fonu, farklı yatırım türleri ve coğrafyalardaki Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) projelerine sermaye yönlendirmek amacıyla oluşturuldu. Türk Hava Yolları’nın yatırımı, bu stratejinin ölçeğini büyütürken aynı zamanda Fon katılımcılarının bu varlık sınıfına duyduğu güveni de ortaya koyuyor. Türk Hava Yolları’nın SAFFA Fonu’na yaptığı taahhüt, dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin bu dönüşümü uzun vadede vazgeçilmez gördüğünün güçlü bir göstergesidir. Bu ilerlemeye katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.