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THY, temmuz ayında 9,5 milyon yolcuya hizmet verdi

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarihindeki en yüksek temmuz ayı doluluk oranı yüzde 86,5 olarak gerçekleşirken, şirket aynı dönemde 9,5 milyon yolcuya hizmet verdi.

Haber Merkezi
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THY, temmuz ayında 9,5 milyon yolcuya hizmet verdi
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Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Kapasitemizi dinamik şekilde yöneterek tarihimizin en yüksek temmuz ayı doluluk oranı olan %86,5’e ulaştık. Zamanında kalkış oranımızı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10,5 puan artırarak %82,4 seviyesine yükselttik.

Yılın ilk yedi ayında toplam yolcu sayımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5,4 artırarak 54 milyona ulaştırdık. Doluluk oranımız 2,1 puan artışla %84,2’ye, zamanında kalkış oranımız ise 0,6 puan artışla %81,8’e yükseldi. Aynı dönemde taşınan kargo hacmimiz de %12 arttı.

Temmuz ayı itibarıyla filomuzdaki uçak sayısı 563’e ulaştı. Dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağı, güçlü operasyonel yapımız ve değişen koşullara hızla uyum sağlama kabiliyetimizle milyonlarca misafirimizi güvenle sevdiklerine ulaştırmaya devam ediyoruz” denildi.

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