THY, THY Teknik ve CFM İnternational, 600 adet LEAP-1B Motoru alımı anlaşması imzaladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, dünyanın önde gelen uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kuruluşlarından Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden CFM International, 23 Eylül'de duyurulan 100 kesin sipariş ve 50 opsiyonlu Boeing 737 MAX uçağında kullanılmak üzere yedek motorlar dâhil 300'den fazla LEAP-1B motorunun satın alınmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Uzun vadeli hizmet anlaşması; daha önce sipariş edilen ve teslim alınan motorlar, yedek motorlar, kiralık uçaklarla ilişkili motorlar ve olası opsiyonlar da dâhil olmak üzere Türk Hava Yolları'nın tüm LEAP-1B motor filosunu kapsayacak. Söz konusu motorlar, Türk Hava Yolları ve iştiraki AJet tarafından kullanılan toplam 600'den fazla LEAP-1B motorunu oluşturuyor.

İstanbul'da düzenlenen törende Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ile CFM'in iki ana şirketinden biri olan Safran'ın CEO'su Olivier Andriès tarafından imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye'de kurulması planlanan motor bakım, onarım ve revizyon (MRO) tesisini destekleyecek bir malzeme hizmetleri anlaşmasını da içeriyor.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, “CFM ile attığımız bu yeni adım, büyüyen filomuzu, uçuş ağımızı ve operasyonel verimliliğimizi destekleyecek. Uzun yıllardır iş birliği yaptığımız CFM ile ortaklığımızı daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. LEAP motorlarına yönelik bakım, onarım ve revizyon (MRO) kabiliyetlerimizi geliştirmemiz için gereken uzmanlığı, güvenilirliği ve uzun vadeli desteği sağlayacak olan bu kapsamlı iş birliği; aynı zamanda Türkiye’nin havacılık endüstrisindeki güçlü konumunu da pekiştirecek bir dönüm noktasıdır” dedi.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ise anlaşmaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bu anlaşmayla birlikte LEAP motorlarına yönelik kapsamlı bakım hizmetleri sunarak motor bakım alanındaki yetkinliklerimizi daha da ileri taşıyoruz. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak, stratejimiz doğrultusunda uçak ve komponent bakımındaki güçlü kabiliyetlerimizin yanı sıra motor bakım hizmetlerine yönelik yatırımlarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz.”

İmzaların atılmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Safran CEO'su Olivier Andriès ise şöyle konuştu:

“Bu mutabakat zaptı, yaklaşık 40 yıldır güvenilir iş ortağımız olan Türk Hava Yolları ile sürdürdüğümüz başarılı ilişkide yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor. Anlaşma, Türk Hava Yolları'nın büyümesini sürdürmesini ve filosunu genişletmesini desteklemeye yönelik ortak hedefimizi yansıtıyor. Mutabakat zaptı aynı zamanda hava yolu şirketlerine operasyonel performanslarını artırmaları ve maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmeleri için esneklik ve rekabetçi hizmetler sunan açık bir bakım, onarım ve revizyon (MRO) ekosistemine olan bağlılığımızı ortaya koyuyor.”

GE Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su H. Lawrence Culp, Jr. ise şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olma özelliğini sürdüren Türk Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları'nın İstanbul merkezli uçuş ağının büyümesini ve motor bakım, onarım ve revizyon kabiliyetlerinin gelişimini desteklemek üzere yüksek güvenilirlik ve verimlilik sunan motorlarımız için CFM'e duyduğu güveni büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde, başarısını kanıtlamış iş birliğimizi daha da ileri taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, AJet filosu da dâhil olmak üzere hâlihazırda CFM56-7B motorlarıyla donatılmış 96 adet Boeing 737 Next Generation ve LEAP-1B motorlarıyla donatılmış 79 adet Boeing 737 MAX uçağı işletiyor.

Bu stratejik anlaşma, Türk Hava Yolları'nın CFM International ile uzun yıllara dayanan iş birliğini vurgularken yeni sipariş edilen Boeing 737 MAX uçaklarının sürekli büyüyen filosuna katılım sürecinde de yeni bir dönemi temsil ediyor.

Anlaşma ayrıca, son teknolojiyle donatılmış yeni bir tesisin kurulmasıyla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin motor bakım kabiliyetlerini güçlendirecek.

Böylece Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., rekabetçi bakım hizmetleri sunabilecek.