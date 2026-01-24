  1. Ekonomim
  Havacılık
  THY, Tiran uçuşlarına yeniden başladı
THY, Tiran uçuşlarına yeniden başladı

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu Türk Hava Yolları (THY), Arnavutluk’un başkenti Tiran seferlerini yeniden başlattı.

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı çıkışlı icra edilecek seferler, Tiran’ı Türk Hava Yolları’nın küresel uçuş ağına bağlayarak yolcularına Türkiye ile birlikte dünyanın farklı noktalarına konforlu ve kesintisiz bağlantı imkânı sunacak.

 Haftada 7 frekans olarak icra edilecek Tiran seferleriyle birlikte, İstanbul ile Balkanlar arasındaki hava ulaşımı daha da güçleniyor.

Tiran’a seyahat etmek isteyen yolcular uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere şirketin web sitesi, çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

