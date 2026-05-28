THY uçağı "Dünyanın bağlantı noktası" sloganıyla dünyayı dolaşacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile gerçekleştirilen projede, THY'nin Airbus 330 tipi, TC-JOD kuyruk tescilli uçağın üzerine “Nexus Of The World-Dünyanın bağlantı noktası” temalı özel giydirme uygulandı.

Özel tasarımda, Türkiye’nin küresel yatırım, ticaret ve ulaşım merkezi konumu vurgulanırken, “Invest in Türkiye” mesajı da ön plana çıkarıldı.

Çalışmada ayrıca Türkiye’nin kıtaları birleştiren stratejik coğrafi konumu ile küresel havacılıktaki rolüne dikkat çekildi.

Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak

Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağı sayesinde, “Nexus Of The World” temalı Airbus A330 uçağı, dünyanın birçok farklı noktasına operasyon düzenleyecek. Bu sayede, Türkiye’nin uluslararası alandaki tanıtımına ve yatırım çekme potansiyeline ciddi katkı sağlanması hedefleniyor. Özel giydirmeler, havayolu şirketlerinin ve ülkelerin mesajlarını görsel ve akılda kalıcı bir şekilde iletmek için güçlü bir pazarlama aracı olarak kabul ediliyor.

Daha önceden bu logo, TC-JIZ tescilli A330'daydı. Uçağın kiralama süresi bitip iade edilince yeni logo, TC-JOD tescilli uçağı THY Teknik tarafından giydirilmişti.