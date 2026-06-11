THY uçağı radar direğine çarptı

Hüseyin ASLIYÜCE

Edinilen bilgiye göre THY’nin bugün akşam saat 18:00 sıralarında 284 yolcusunu alarak İstanbul’dan Antalya’ya havalanan IndiGo Hava Yolları giydirilmeli TC-LKD kuyruk tescilli, Boeing 777-300ER tipi uçak, sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Uçak park pozisyonuna doğru ilerken taksi yolunda bulunan hava trafik kontrol sistemlerine ait radar radar direğine çarparak devirdi.

Yaşanan kazada uçuş ekibinin ve yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Radar direğinde ise maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından inceleme yapılıyor.

Yaşanan olayın ardından Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün resmi sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada "TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır.Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesinde bulundu.