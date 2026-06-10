THY, üst üste dokuzuncu kez ‘’Türkiye’nin En Değerli Markası’’ oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Marka değerini bir önceki yıla göre yüzde 27 artırarak 2,9 milyar dolara yükselten Türk Hava Yolları, Türkiye’nin en değerli markası unvanını üst üste dokuzuncu kez korurken, küresel havayolu markaları sıralamasında da yükselişini sürdürerek dünyanın en değerli havayolları arasında 15’inci sıraya yerleşti ve bugüne kadarki en başarılı derecesini elde etti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil eden bayrak taşıyıcı marka olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Dokuz yıldır aralıksız şekilde Türkiye’nin en değerli markası olarak gösterilmek ve marka değerimizi %27 artırarak 2,9 milyar dolar seviyesine yükseltmek, ortaya koyduğumuz istikrarlı büyümenin ve güçlü marka stratejimizin önemli bir göstergesidir. Türk Hava Yolları olarak hizmet kalitesine ve sürdürülebilir büyümeye odaklanarak ülkemize değer katmaya ve bayrağımızı gökyüzünde gururla taşımaya devam edeceğiz."