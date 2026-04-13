THY üst yönetim bugün göreve başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

THY’nin köklü geçmişi ve güçlü kurumsal kültürü doğrultusunda yapılan bayrak değişimi devir programı, Türk Hava Yolları ailesi için yeni bir dönemin başlangıcını simgeledi.



Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası’nda gerçekleştirilen törene; şirket yöneticileri, iştirak yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Bayrak taşıyıcının aile yaklaşımına yakışır bir atmosferde gerçekleşen törende, görevlerini devreden yöneticilere katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, yeni yönetime başarı dilekleri iletildi.

Görevini devreden Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat törende yaptığı konuşmada, “Bugünü yalnızca bir veda değil, bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın çok daha uzak ufuklara taşıyacağı yeni bir başlangıcın ilk günü olarak görüyorum. Görevim boyunca sağladığınız destek için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadesinde bulunarak kurumsal devamlılık ve gelecek vizyonu anlattı.



THY Genel Müdürlük görevini devreden Bilal Ekşi ise konuşmasında, “Bugün görevimi devralacak olan yeni Genel Müdürümüzün bu devasa operasyonel yapıyı daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Türk Hava Yolları ailesine gönül bağım daimi olacak" sözleriyle bayrak devrinin güven ve süreklilik içinde gerçekleştiğini belirtti.



Ardından görevi devralan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ilk konuşmasını şu şekilde yaptı.

“Bugün ülkemizin dünyadaki en güçlü temsili olan şirketin yönetimini devralıyoruz. Bu başarıyı daha ileriye taşımak, en temel sorumluluğumuzdur. Küresel rekabetin sürekli arttığı bu ortamda en büyük gücümüz, sahip olduğumuz insan kaynağıdır. Türk Hava Yolları ailesinin her bir ferdi, bu büyük başarının kritik bir unsurudur. Birlikte üretme ve birlikte geliştirme fırsatı bulduğumuz yöneticilerime gelecekte de başarı diliyorum."

Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü görevini devralan Ahmet Olmuştur ise “Bugün itibarıyla Türk Hava Yolları Genel Müdürü olarak görevi devralırken, sorumluluğumun büyüklüğünün farkındayım. Uzun yıllardır çeşitli kademelerinde görev yaptığım kurumumuzda kazandığım birikimi, bu yeni görevimde markamızın gücünü daha ileri taşımak adına kullanacağım. Görevi devraldığım Sn. Bilal Ekşi’ye ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ahmet Bolat’a bugüne kadar sergiledikleri liderlik için teşekkür ederim" dedi.