THY ve Air China ortak uçuş anlaşmasının kapsamını genişletti

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Hüseyin ASLIYÜCE

Pekin’de düzenlenen 4. Çin Hava Taşımacılığı Birliği (CATA) Havacılık Konferansı ve Fuarı’nın açılış töreninde Türk Hava Yolları ve Air China, ortak uçuş iş birliğinin kapsamını genişleten anlaşmaya imza attı.

Yeni anlaşmayla iki ülkenin bayrak taşıyıcı havayolları arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haziran 2024’te İstanbul-Pekin uçuşlarını kapsayacak şekilde başlayan serbest satış modeli kapsamındaki ortak uçuş iş birliği, yeni anlaşmayla Türkiye ile Çin arasındaki tüm direkt ana hat uçuşlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İş birliğine ayrıca Pekin üzerinden gerçekleştirilen seçili Çin iç hat uçuşları ile İstanbul üzerinden gerçekleştirilen seçili dış hat uçuşları da dahil edildi.

Star Alliance üyesi iki havayolu, merkezleri arasındaki bağlantı ve transfer olanaklarını geliştirerek iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları misafirleri, Pekin üzerinden Shenzhen, Chongqing, Xiamen, Hangzhou, Nanjing ve Qingdao dahil olmak üzere Çin ana karasındaki daha fazla noktaya ulaşabilecek.

Air China misafirleri ise İstanbul üzerinden Ankara’nın yanı sıra Afrika’da Akra, Lagos, Marakeş, Darüsselam, Cezayir ve Tunus; Latin Amerika’da ise Cancun ve Meksiko City dahil olmak üzere Türk Hava Yolları’nın uçuş gerçekleştirdiği çeşitli destinasyonlara bağlantı imkânından yararlanabilecek.

Her iki havayolunun uçuşlarının tek bilet altında sunulabilmesi sayesinde genişletilen iş birliği; misafirlere Çin, Türkiye ve ötesindeki seyahatlerinde daha fazla seçenek ve kesintisiz bağlantı imkânı sunacak.

Türk Hava Yolları ve Air China, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Çin arasında açılacak yeni direkt hatları da ortak uçuş iş birliğine dahil etmeyi planlıyor.

İki havayolu, stratejik ortaklıklarını daha da geliştirerek Türkiye ile Çin arasındaki ticaret, turizm ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.