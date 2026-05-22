THY ve Ajet bayramda 545 ek sefer yapacak
THY Türk Hava Yolları ve Ajet Kurban Bayramı boyunca oluşacak yolcu talebini karşılamak için iç ve dış hatlarda toplam 545 ek sefer planladıklarını duyurdu.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün yaptığı açıklamada 22–31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladıklarını belirterek THY olarak bayram boyunca yolcuları sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.
Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22–31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) May 22, 2026
Türk Hava Yolları olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam…
Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da 21 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında 134'ü iç hat, 46’sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer gerçekleştireceklerini açıkladı.
AJet olarak, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerimizin artan talebini karşılamak amacıyla ek sefer planlaması yaptık.— Mehmet Yeşilkaya (@myesilkaya76) May 22, 2026
21 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında 134'ü iç hat, 46’sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer gerçekleştireceğiz.
Tüm misafirlerimizin Kurban Bayramı’nı… pic.twitter.com/tAOxRTv5bN