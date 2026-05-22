THY Türk Hava Yolları ve Ajet Kurban Bayramı boyunca oluşacak yolcu talebini karşılamak için iç ve dış hatlarda toplam 545 ek sefer planladıklarını duyurdu.

THY ve Ajet bayramda 545 ek sefer yapacak
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün yaptığı açıklamada 22–31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladıklarını belirterek THY olarak bayram boyunca yolcuları sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da 21 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında 134'ü iç hat, 46’sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer gerçekleştireceklerini açıkladı.

 