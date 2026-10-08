Riyad Havalimanı’na saldırı: THY ve AJet uçakları İstanbul’a dönüyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Edinilen bilgilere göre İstanbul Havalimanı’ndan Riyad’a gitmek üzere havalanan THY’nin TK-140 sefer sayılı, TC-LTC kuyruk tescilli Airbus A321neo tipi uçağı, Ürdün hava sahasını geçerek Suudi Arabistan sınırına yaklaşmasının ardından güvenlik gelişmeleri nedeniyle rotasını İstanbul’a çevirdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Riyad’a gitmek üzere havalanan AJet’in VF-213 sefer sayılı, TC-VFC kuyruk tescilli Boeing 737 MAX 8 tipi uçağı ise İç Anadolu üzerinde seyrederken rotasını geri çevirdi.

Uçak, Kayseri civarlarına kadar ilerledikten sonra geri dönerek Marmara Bölgesi’ne yöneldi. Uçuş takip verilerinde uçağın Bursa civarında alçalarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na dönüşe geçtiği görüldü.

Riyad’a saldırılar uçuşları etkiliyor

Yemen’deki Husiler, 7 Ekim’de Suudi Arabistan’ın Riyad ve Abha kentlerindeki havalimanları ile bazı askeri tesisleri füze ve İHA’larla hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Riyad saldırısında kullanılan balistik füze fırlatma platformunun Sana’da imha edildiğini bildirdi. Bölgede devam eden güvenlik hareketliliği nedeniyle hava yolu şirketlerinin uçuş operasyonlarını gelişmelere göre yeniden değerlendirdiği öğrenildi.