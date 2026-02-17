  1. Ekonomim
  2. Havacılık
  3. THY yolcularına Ramazan hizmeti: İftar saatine özel menü sunulacak
Takip Et

THY yolcularına Ramazan hizmeti: İftar saatine özel menü sunulacak

Türk Hava Yolları, Ramazan ayında iftar saatine denk gelen tüm uçuşlarında misafirlerine özel olarak hazırlanan iftar menüleri sunmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY yolcularına Ramazan hizmeti: İftar saatine özel menü sunulacak
Takip Et

Türk Hava Yolları, Ramazan ayında iftar saatine denk gelen tüm uçuşlar için yolcularına özel iftar menüleri sunacak. Uçuş süresi ve kabin sınıfına göre planlanan bu ikramlar, Ramazan ayının ruhunu yansıtan seçkin sunumlarla Türk mutfağının köklü lezzet geleneğini yansıtıyor.

Türk mutfağının zengin lezzet mirasından ilham alınarak hazırlanan ikramlar, Ramazan ayının paylaşma ve bereket ruhunu binlerce metre yüksekte de hissettirecek. Güllaç, ekmek kadayıfı ve fıstıklı kadayıf gibi Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları, binlerce metre yüksekte misafirlere sunulacak. Bu yaklaşım, yalnızca bir ikram deneyimi değil; aynı zamanda kültürel değerleri yaşatan ve misafir odaklı hizmet anlayışını öne çıkaran bir geleneğin gökyüzüne taşınması olarak öne çıkıyor.

Otomobil piyasasında durgunluk sinyali: Talep ve satışlar gerilediOtomobil piyasasında durgunluk sinyali: Talep ve satışlar gerilediOtomotiv

 

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına hızlı çözümler!Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına hızlı çözümler!Yaşam

 